„Wir sind am Limit – aber es zählt nur Julian!“

Auf einmal ist eine andere Mutter vor der Tür gestanden und hat gesagt, dass der Julian einen schweren Unfall hatte und der Hubschrauber schon da ist“, erinnert sich Andrea an jenen schicksalhaften Abend am 9. Mai dieses Jahres, an dem sich das Leben der vierköpfigen Familie aus dem Bezirk Vöcklabruck für immer verändern sollte.