Hohenems will noch makellose Lustenauer stürzen

Nach mehr als 25 Jahren trafen am 26. Oktober der EHC Lustenau und der SC Hohenems zum ersten Mal wieder aufeinander. Am Nationalfeiertag hatten die Sticker das bessere Ende für sich und gewannen das Derby vor mehr als 1.600 Zuschauern in der Rheinhalle mit 6:2. Heute (17.30), knapp einen Monat später kommt es zum erneuten Duell der Ländle-Rivalen in der ÖEL. Dabei sind Rollen aber ziemlich klar verteilt.