ÖSV-Youngsters wollen die nächsten Schritte machen

„Schwierig, da hineinzukommen“

Regelmäßig punkten will auch der 21-jährige Greber, wobei es gerne auch etwas mehr sein darf. „Für mich ist es an der Zeit, die nächsten Schritte zu machen“, sagt der Head-Pilot, der in der Vorsaison mit Platz acht in Berchtesgaden sein bestes EC-Resultat einfuhr und in Bansko nur vom Schlechtwetter um seine Weltcup-Premiere gebracht wurde. Aber vielleicht klappt es ja diesen Winter? „Man wird sehen. Wobei das ÖSV-Team derzeit sehr dicht und es wirklich schwierig ist, da hineinzukommen“, weiß Jakob, der sich aber mit guten Leistungen aufdrängen könnte.