„Die Mindestsicherung ist eine soziale Hängematte“

„Missbrauch muss eingedämmt werden“

Auch Abwerzgers Forderung, wer illegal im Land ist, darf nicht unterstützt werden, sei in Hinblick auf unseren Rechtsstaat mehr als verständlich. „Wir müssen in Tirol aber die Mindestsicherung reformieren, um den Missbrauch endlich einzudämmen und zu garantieren, dass jene Leistungen bekommen, die sie wirklich benötigen. Ich denke da vor allem an Kinder. Die von Sachleistungen, wie dem kostenlosen gesunden Mittagessen und Ganztagsbetreuung viel mehr profitieren, als von Zahlungen an die Eltern, wo das Geld oft ins Ausland überwiesen wird und nicht bei den Kindern ankommt“, so Oberhofer abschließend.