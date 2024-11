LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol muss gegen Rapid ran

Fast genau ein Jahr nach seinem Debüt als Rapid-Trainer hofft Robert Klauß auf ein Erfolgserlebnis zum Jubiläum. Heute sind die Grün-Weißen bei der WSG Tirol in Innsbruck zu Gast, mit einem Sieg gegen den „Lieblingsgegner“ könnten die Hütteldorfer ihren Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festigen. An seine erste Auswärtsreise nach Tirol hat Klauß aber keine guten Erinnerungen, im Vorjahr wurde die Partie nach Schneefällen kurzfristig abgesagt.