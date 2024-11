LIVE ab 17 Uhr: Sturm Graz trifft auf Klagenfurt

Ilzer hinterließ Säumel eingespielte Truppe

Die Fußstapfen, in die Säumel nun tritt, könnten größer nicht sein. Unter Ilzer durchlief Sturm eine stetige Weiterentwicklung, die in der Vorsaison mit dem Double aus Meisterschaft und Cup gekrönt wurde. Hinterlassen hat er seinem Nachfolger Säumel jedenfalls eine eingespielte und äußerst talentierte Truppe, die nach weiteren Erfolgen strebt. „Wenn ein neuer Trainer kommt, ist eine Analyse des Ist-Zustands wesentlich“, verriet Säumel. „Es gibt eine sehr gute Hierarchie in der Mannschaft zwischen erfahrenen und jungen Spielern.“