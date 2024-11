LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg gegen den LASK!

Linzer in Vorsaison zweimal Salzburg-Bezwinger

Der LASK verlor in der letzten Runde der Vorsaison in einem für die Athletiker wenig bedeutenden Spiel in Wals-Siezenheim mit 1:7. Davor holten sie gegen den vormaligen Serienmeister zweimal (1:0/a, 3:1/h) alle drei Zähler. Markus Schopp warnte nun vor einem sehr motivierten Gegner. „Uns erwartet eine Mannschaft, die darauf aus ist, Punkte gutzumachen“, erklärte der Chefcoach der Gäste. Er war beim 0:1 im ersten Duell dieser Saison noch für Hartberg tätig. Damals agierte Salzburg noch in deutlich besserer Form als zuletzt.