Fußgänger auf Schutzweg angefahren: Lenker floh

Ein 23-Jähriger aus Wels beabsichtigte am Freitag um 5.20 Uhr früh in Wels den Schutzweg auf der B138, welcher sich unmittelbar nach der Kreuzung mit der Wiesenstraße befindet, in Gehrichtung Osten zu überqueren. Wenige Meter nach der dortigen, mittig auf der B138 befindlichen Verkehrsinsel, erfasste ihn laut eigenen Angaben von rechts ein PKW, wodurch er zu Sturz kam.