Rekord: „Ladies Night“ lockte Tausende Zuschauer

2500 Zuschauer besuchten den Theaterherbst in Friesach

„Reden ist Schweigen und Silber ist Gold“ so Patrick Jochum, der als Kevin in dem Erfolgsstück neben Hannes Grabner, Robin Reif, Dominik Schrittesser, Hermann Tranninger, Constantin Stauss-Rausch und Chiara Pichorner die Zuschauer zum Lachen bringt. Über Zahlen spricht man bekanntlich nicht, doch bei diesem Zuschaueransturm können sich die Burghofspiele freuen: „Wir durften über 2500 Besucher begrüßen. Eine Komödie, bei der die Besucher herzhaft lachen können, in einer Zeit, wo es oft nicht so viel zu lachen gibt“, verspricht Wachernig.