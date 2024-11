Serienhit „Dune“: Zwischen Macht und Mystik

An starken Frauen mangelt es der Serie jedenfalls nicht, so brillieren etwa „The Witcher“-Schauspielerin Jodhi May oder Sarah-Sofie Boussnina in ihren Rollen. Einziger – kleiner – Kritikpunkt: Trotz spannender Handlung und vielschichtiger Motive der Protagonisten würden der Serie ein bisschen mehr Action-Szenen guttun. Denn die, die man sieht, sind fantastisch, wie jene mit Chris Mason: „Ich spiele den besten Schwertmeister des Universums. Es war eine echte Herausforderung. Dafür haben wir einen Monat lang Stunts trainiert.“ Und die sind ihm wahrlich gelungen.