Billa dampft seinen Lieferservice kräftig ein

Marktführer sieht zu wenig Wachstumspotenzial

Die Rewe-Tochter Billa ist laut eigenen Angaben Marktführer im Online-Lebensmittelhandel in Österreich. „Die Nachfrage im E-Commerce ist am Land nicht eingebrochen, aber auch nicht weiter gewachsen. Wir sehen hier einfach nicht das gleiche Wachstumspotenzial wie in Wien“, sagte der Billa-Online-Chef David Renker dem „Kurier“ (Mittwochsausgabe). Renker will den Online-Umsatz trotz Einschränkungen bei der Zustellung in den kommenden drei Jahren verdoppeln.