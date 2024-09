Warum es bei Billa & Co. keine Kassabons mehr gibt

Papierverschwendung minimieren

Darum will man der Zettelwirtschaft an der Kassa nun den Garaus machen – und eine moderne und serviceorientierte Alternative bieten. „Alle Einkaufsrechnungen der Handelsfirmen Billa, Billa Plus, Bipa, Penny sowie aller teilnehmenden Adeg-Kaufleute, stehen auf Wunsch in der jö äpp zur Verfügung“, freut sich Rewe-Vorstand Marcel Haraszti über die Neuerungen an der Kassa.