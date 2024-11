Bei diesem Duell liegen sogar Trauzeugen im Clinch

„Im Bunker feiern nur wir“

Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung könnte das Match am Freitag gegen den KAC werden. Das laut Ganahl „genial“ wird: „Eine ausverkaufte Eishalle, zwei Top-Mannschaften. Es ist alles angerichtet. Und es wird ein richtiges Prestige-Spiel. So wie es sein soll.“ Das Ziel ist klar: „Als KAC-Spieler bist du in Graz immer besonders motiviert, willst vor der roten Fan-Wand stehen und den Sieg feiern. Das wollen wir verhindern! In unserem Bunker feiern nur wir als 99ers“, weiß Ganahl wieder ganz genau, was am Freitag zu tun ist.