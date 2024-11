Polizisten erwischten Geisterfahrerin auf Autobahn

Eine 50-jährige Deutsche hatte am Montag bei einer Autofahrt in Linz offenbar völlig die Orientierung verloren. Die Folge war brandgefährlich: Denn die Frau war mit ihrem Auto in falscher Richtung auf der Mühlkreisautobahn (A7) unterwegs. Glücklicherweise erwischten Polizisten die Falschfahrerin, die erstaunlicherweise nicht alkoholisiert war.