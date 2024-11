Leiter rutscht weg, Pensionist stürzt über Treppen

Zu zwei Unfällen mussten am Montag die Rettungshubschrauber in Tirol ausrücken. In Fügen im Zillertal stürzte ein Arbeiter (36) von einer Leiter zwei Meter ab. Indes wurden die Treppen in einem Wohnhaus in Lermoos (Bezirk Reutte) einem Pensionisten (90) zum Verhängnis.