Gault&Millau: Das sind Salzburgs beste Restaurants

Auch sonst tut sich in der Salzburger Kulinarik-Landschaft so einiges. Die Gastronomie steht derzeit nicht nur wegen der anhaltenden Teuerung weiterhin am Prüfstand. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewinnen immer mehr an Bedeutung, erklärt Gault&Millau-Chefin Hohenlohe.