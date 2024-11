Austria Salzburg geht mit Kantersieg in die Pause

Pausenpfiff! Die Regionalliga West verabschiedete sich gestern in die Winterferien. Dabei setzte Austria Salzburg noch ein richtiges Ausrufezeichen. Der amtierende Meister bog Kufstein auswärts 6:1, womit er punktemäßig wieder mit Tabellenführer Imst (nur 2:2 bei Altach) gleichzog. Winterkönig sind die Violetten nur aufgrund des verlorenen direkten Duells nicht. „Wir werden sehen, wer im Frühjahr den längeren Atem hat, aber es tut gut, dass wir in den letzten beiden Runden noch vier Punkte aufgeholt haben“, sagte Austria-Trainer Christian Schaider. In Kufstein hatte seine Truppe von Beginn an alles unter Kontrolle – der Sieg war nie gefährdet. Schaider: „Die Mannschaft hat einmal mehr ihren starken Charakter gezeigt.“