Hirscher: „Das war eigentlich fast zum Genieren!“

Hirscher spricht von „Plagerei“

„Es war eine Plagerei und nicht, was ich mir erhofft habe.“ Wie andere Ausrüster griff auch Hirscher mit seinen Van-Deer-Skiern in der Abstimmung daneben. Was bleibt? „Schöne Tage, die Rentiere und der hohe Norden bleiben mir super in Erinnerung. Wir nehmen nach Österreich mit, dass wir am Eis grob daneben waren“, bemerkte er süffisant.