Polen und Italien beim BJK-Cup im Halbfinale

Das erste Halbfinale beim Finalturnier im Billie Jean King Cup in Malaga steht fest: Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek sorgte mit einem in 2:39 Stunden erkämpften 7:6(4),4:6,7:5-Sieg über Linda Noskova zunächst für das 1:1 der Polinnen gegen Tschechien. Danach holte sie an der Seite von Katarzyna Kawa den entscheidenden Doppelpunkt.