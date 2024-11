Xaver Schlager wird Wirt – und bald wieder fit!

Bar mit Fußball-Übertragungen

Wie kam’s? „Es gibt ein Leben nach dem Fußball. Ein Hotelprojekt in Wien hat sich erübrigt – und wir sind in St. Valentin verwurzelt“, so Schlager über das Großprojekt: Ein Gasthaus für Jung und Alt samt Bar, in der Fußball gezeigt wird. Dann wird Xaver, der im Gasthaus „sicher ab und an spontan auftauschen“ wird, wieder im Bild sein. „Das Knie ist stabil, verträgt viel.“ Am Mannschaftstraining nimmt er bereits teilweise wieder teil, einen genauen Comebackzeitpunkt kann er aber nicht nennen.