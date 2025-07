Bilanz in Donnerskirchen: Weizenernte im Endspurt

Dinkel im Vormarsch

Der Ertrag ist unter dem Schnitt des Fünf-Jahres-Vergleichs, so viel lässt sich schon sagen. „Wintergerste hat früher begonnen als sonst. Aufgrund des durchaus guten Wetters haben Qualität und Menge positiv überrascht“, merkt Mosonyi bei der Zwischenbilanz im Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen an. Fast gleich geblieben ist die Größenordnung der pannonischen Äcker mit 157.000 Hektar bei 396.500 Hektar Landesfläche. 38 Prozent davon werden biologisch bewirtschaftet. Dinkel ist im Vormarsch, auch Hafer und ganz besonders Körnermais haben zugelegt.