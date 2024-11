Gas aus | Kein kalter Winter

Gas aus. Man kann es so sehen: Wir müssen uns nicht mehr davor fürchten, dass Putin trotz langfristigen Vertrages der russischen Gazprom mit der OMV über Nacht den Gashahn zudreht – er hat es nämlich, wie gestern angekündigt wurde, mit heute, sechs Uhr, bereits getan! Schon in den vergangenen Tagen war nach einer erfolgreichen Klage der OMV, bei der ihr im Streit mit der Gazprom wegen unterbrochener Gaslieferungen 230 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen worden waren und nachdem mit Jahreswechsel ohnehin die Ukraine den Stopp der Durchlieferung von russischem Gas durch das Kriegsland angekündigt hat, versichert worden, dass Österreich nicht mehr von russischen Gaslieferungen abhängig sei. Dass Putin allerding so rasch das Gas abdreht – das hat doch überrascht.