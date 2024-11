Darum ist Levi das kuscheligste Rennen der Welt

Die Damen rund um Superstar Mikaela Shiffrin eröffnen am Samstag das Slalom-Wochenende in Levi. Mit welchen Naturschauspielen der Klassiker in Finnland die Zuschauer verwöhnt, warum es Rentiere als Prämie gibt und Santa Claus nördlich des Polarkreises als „Edelfan“ glänzt.