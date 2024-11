Darum verweigerte Melania Treffen mit Jill Biden

Melania will offenbar nicht ins Weiße Haus ziehen

Melania kann sich offenbar nach wie vor mit den politischen Ambitionen ihres Mannes nur wenig anfangen. So sorgte sie etwa in der ersten Amtszeit Trumps für Befremden, als sie sich ein halbes Jahr Zeit ließ, bevor sie ins Weiße Haus einzog – und auch nun zitieren US-Medien aus Kreisen, dass Melanie nicht vorhabe, ihren Wohnsitz dorthin zu verlagern. CNN berichtete etwa, dass davon ausgegangen wird, dass Melania ihre Zeit lieber in New York City, Palm Beach und Florida verbringen werde.