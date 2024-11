Halb volles Glas | Halb leeres Glas

Halb volles Glas. Bravo! Das Glas ist endlich halb voll, die Zuckerl-Regierung, die Koalition zwischen Türkisen, Roten und Pinken rückt schon wieder einen Schritt näher. Heute, so hieß es am Donnerstag, könnten die sogenannten Sondierungen zwischen den drei Parteien abgeschlossen sein und alle Beteiligten sich in ein wohlverdientes Wochenende verabschieden. „Hängen“ kann das, wie man hört, nur noch bei den Pinken, die müssen nämlich den Eintritt in Regierungsverhandlungen per Beschluss im Parteivorstand absegnen – und das könnte auch erst Anfang nächster Woche geschehen. Wenn es so kommt, dann könnten die Verhandler erst recht ihr Wochenende genießen. Haben sie sich doch verdient, oder?