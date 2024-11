Gesundheits-Checks in den Schulen wackeln

Doch es steckt noch mehr dahinter. Am Land übernehmen Hausärzte die Schülerversorgung mit – wenn sie das wollen und schaffen. Das ist bei vielen nicht der Fall. „Unsere beiden Hausärzte arbeiten am Limit. In St. Georgen ist es auch so. Sie können keine neuen Patienten mehr aufnehmen“, so Ecker. Kein Wunder, dass sie nicht für die Schulkinder da sein könnten. Eine dritte Hausarztstelle sehe die Krankenkasse aber nicht für Bürmoos vor.In Bürmoos zittern auch die Erwachsenen, denn einer der beiden praktischen Ärzte geht bald in Pension.