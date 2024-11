Baut nun auch Liensberger auf Hirschers „Trick“?

Der Skiweltcup geht am Wochenende in die nächste Runde. Und wie schon in Sölden zum Auftakt sind im finnischen Levi Damen und Herren mit einem Slalom am Start. Bei Österreichs Damen gilt Katharina Liensberger, im Vorjahr am Polarkreis Dritte, als aussichtsreichste Kandidatin. Zumal sie erstmals auf einen speziellen Kniff zurückgreifen könnte.