Völlig verrückte Weltreise endet in Hongkong

Das Team Vienna hat ein unglaubliches Jahr hinter sich. Als Nationalteam gewannen Nico Kaltenbrunner und Co. im August in Wien in einem dramatischen Finale gegen Serbien den EM-Titel. Auf der World Tour spielte sich die Mannschaft mit zwei Turniersiegen und etlichen Topplatzierungen auf Rang zwei der Weltrangliste. Donnerstag hob das Team Vienna in Richtung Shenzhen, wo am Wochenende das vorletzte Turnier der World Tour stattfindet, ab. Danach geht es direkt zum großen Finalevent nach Hongkong, dem Ende ihrer heurigen Weltreise (siehe Grafik).