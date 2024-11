Flughafen Wien: Mehr Passagiere, Umsatz & Gewinn

Zulegen konnte die Flughafen-Wien-Gruppe von Jänner bis September im Jahresvergleich auch bei Passagierzahlen. Alleine der Standort Wien verzeichnete ein Plus von 7,2 Prozent auf rund 24,1 Millionen Passagiere, Malta ein Plus von 15,5 Prozent auf 6,9 Millionen Reisende und Kosice ein Plus von 18,3 Prozent auf 609.690 Reisende. Die Zahl der Flugbewegungen in Wien stieg unterdessen auf 177.356 (plus 5,9 Prozent) Starts und Landungen. Das Frachtaufkommen erhöhte sich ebenfalls deutlich um 19,7 Prozent auf 216.360 Tonnen.