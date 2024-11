Vulkanausbruch: Bali-Urlauber in der Warteschleife

Ascheregen statt Sonnenbaden

Diesmal trifft es vor allem Bali-Reisende. Seit Tagen schleudert der Lewotobi Laki-Laki in Indonesien Asche kilometerweit in den Himmel und sorgt für Flugstreichungen, die auch einige Österreicher kalt erwischen könnten. Urlauber, die sich auf Sonne, Strand und Entspannung gefreut haben, bangen nun um den pünktlichen langersehnten Start in die Ferien – bzw. um ihre Heimreise.