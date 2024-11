Uelder Barbosa ist der treffsicherste Schütze

Gute Gene

Auch, weil Barbosa, der im Ländle erst in Andelsbuch, dann in Höchst und bei SW Bregenz die Schuhe schnürte, ehe er im Sommer 2022 nach Bizau wechselte, neben viel Torinstinkt anscheinend ebenso gute Gene in die Wiege gelegt bekam. Nicht nur in dieser Spielzeit stand er bisher jede Minute auf dem Platz, in seiner gesamten Zeit in Vorarlberg musste er nie lange pausieren. „Vielleicht einmal drei Wochen wegen einer Zerrung, meistens war ich fit“, erzählt der 34-Jährige, „aber dafür tue ich auch viel, ernähre mich gut und schaue auf meinen Körper. Fußball ist mein Leben, ich will noch mindestens bis ich 40 bin viele Tore schießen!“