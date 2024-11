Sechs Verletzte bei Unfall nach Sekundenschlaf

Beifahrerin schwer verletzt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 64-Jährigen mehrere Meter zurück und der Pkw des Italieners in einen neben der Fahrbahn befindlichen Entwässerungsgraben geschleudert. Über die von beiden Autos ausgelösten eCalls wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. „Der Deutsche erlitt durch den Unfall bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte, dessen 72-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen“, so die Exekutive. Der Mann wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall, die Frau mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.