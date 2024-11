Burgenlands Wirtschaftsmotor brummt dank Industrie

6347 Beschäftigte im Burgenland

Insgesamt erwirtschafteten die burgenländischen Leitbetriebe mit ihren Filialen in Österreich im Vorjahr 4,97 Milliarden Euro an Produktionswert und 6,05 Milliarden Euro an Umsatzerlösen. Die Bruttowertschöpfung, die geschaffen wurde, beträgt 1,78 Milliarden Euro. Im Jahr 2023 sicherten die 15 Leitbetriebe in Österreich 11.621 Jobs ab, allein im Burgenland waren es 6347. In Summe sind diese Leitbetriebe für bis zu 940 Millionen Euro an Gehaltszahlungen verantwortlich.