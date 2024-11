Neuer Supercomputer für bessere Wettervorhersagen

Neue Analysen zu Hitze möglich

Überdies rechnen Experten am neuen Rechner Analysen zur Verteilung von Hitze in Ballungsräumen. Seit den 1990er Jahren „schießen die Temperaturen nach oben“, so Schaffhauser. Der beispiellose Anstieg führe zu einer Vervielfachung der Hitzetage in den Ballungsräumen, den man mittlerweile „sehr fein“ auf einzelne Stadtteile und -viertel herunterbrechen und in Richtung der nächsten 20 bis 30 Jahre prognostizieren könne.