Ein neues Zuhause für Salzburgs Meteorologen

Schneller als geplant können Salzburgs Meteorologen in ihr neues Zuhause einziehen. Nach 13 statt 15 Monaten Bauzeit konnte das Team der Geosphere Austria (einst ZAMG) in den Neubau in Salzburg-Nonntal einziehen. Was vor rund 40 Jahren als Wetterdienststelle Salzburg begann, ist jetzt die neue Regionalstelle der Geosphere Austria für Salzburg und Oberösterreich.