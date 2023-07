Wieso sich Wetter-Apps meistens nicht einig sind

Im Zeitalter hochpräziser Messinstrumente bis hin zum Erdbeobachtungssatelliten haben Meteorologen Werkzeuge für die präzisesten Wettervorhersagen der Geschichte in ihren Händen. Beim Blick auf Wetter-Apps am Smartphone kommen daran allerdings oft Zweifel auf, mal treten Prognosen nicht ein oder weichen je nach Anwendung voneinander ab. Warum das so ist und wer die beste Wetter-App hat.