Lindner: „Rennen um Kanzleramt schon gelaufen“

CDU-Chef schließt Lindner-Comeback nicht aus

Treffen beide Prognosen ein, könnte es für 45-jährigen Liberalen ein Comeback als Minister geben. Denn CDU-Obmann Friedrich Merz schließt eine Rückkehr Lindners im Finanzministerium unter seiner Kanzler schaft nicht aus. „Das ist dann realistisch, wenn die FDP so stark ist, dass sie wieder Regierungsfraktion wird. Aber das liegt allein in der Hand der FDP und nicht in unserer“, erklärte Merz vor wenigen Tagen.