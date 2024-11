„Harrison Ford“ zu Besuch im Marchfelderhof

Bevor wir in Teufels Küche kommen: Nein, der echte Harrison Ford war nicht im Marchfelderhof, aber fast... Zumindest seine deutsche Stimme erklang in den Räumen des kultigen Speisetempels in Deutsch-Wagram. Der große und großartige Wolfgang Pampel war nämlich zugegen – einer der wohl bekanntesten Synchronsprecher im deutschsprachigen Raum. Pampel verlieh seine markante Stimme nicht nur „Dallas“-Bösewicht Larry Hagman, sondern eben auch Harrison Ford.