Der Christbaum am Residenzplatz steht schon

Am Montag rückte eine Mannschaft vom Salzburger Gartenamt und der Berufsfeuerwehr aus und erntete den Baum vorsichtig per Kran. Gefällt wird ein Christbaum nicht, um Beschädigungen zu vermeiden. Der „Sondertransport“ nahm es dann auch mit noch so engen Kurven auf dem Weg Richtung Residenzplatz auf. Und der schön gewachsene Christbaum wurde auch gleich positioniert. Haider: „Jetzt geht es so richtig los mit der vorweihnachtlichen Stimmung.“ Der Baum wird bei der Eröffnung am 21. November erstmals mit 700 LED-Lichtern hell erleuchtet sein.