Tom Cruise im Trailer zu „The Final Reckoning“!

Was erwartet die Fans in „Mission: Impossible: The Final Reckoning“? Neben Action an Bord eines U-Boots sind ein besonderes Highlight die Szenen, die Tom Cruise im ersten Trailer auf einem alten Boeing-Stearman-Doppeldecker zeigen – einem Klassiker aus dem Zweiten Weltkrieg, der damals für die Ausbildung amerikanischer Piloten verwendet wurde.