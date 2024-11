Nächste Pleite! Pöltl mit Toronto NBA-Schlusslicht

Kellerduell in Milwaukee

Die Serie von fünf Auswärtsspielen hintereinander endet für Toronto am Dienstag bei den Milwaukee Bucks. Der kommende Gegner hat mit einer 2:8-Bilanz nur eine Niederlage weniger als die Kanadier zu Buche stehen, womit das Aufeinandertreffen zum „Kellerduell“ wird. Am Sonntag verloren die Bucks trotz 43 Punkten von Giannis Antetokounmpo 107:113 gegen die Boston Celtics. Jayson Tatum markierte 31 Zähler für den Titelverteidiger.