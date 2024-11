Es ist Zeit für einen Cocktail – der Abend ruft

In ganz Österreich laden 30 Bars, der Großteil davon in Wien, im Rahmen der Gastro.News Cocktailwoche ein, neue Kreationen zu probieren. Und zwar jeweils 2 zum Preis von 1. Die Signature Cocktails müssen auch nicht zweimal dieselben sein, sondern der jeweils günstigere wird am Ende von der Rechnung abgezogen.