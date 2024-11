Glockenschläge alle 15 Minuten: „Nervlich am Ende“

„Immer öfter hört man von geplagten Bürgern, die sich gegen das über die Nacht durchgehende Läuten beschweren – wir gehören hier eindeutig dazu!“ Mathias V. und seine Partnerin sind verzweifelt, seit sie in die neue Wohnung in Gerasdorf gleich gegenüber der Kirche eingezogen sind. Schon in der ersten Nacht kam der Schock, erzählen sie: „Die Turmuhr schlägt auch nach 22 Uhr jede Viertelstunde. Jede volle Stunde gibt es dann vier Glockenschläge – dazu kommt auch noch ein Glockenschlag für die Stundenzahl dazu“, so der genervte 48-Jährige, dem beispielsweise allein in der Stunde bis 5 Uhr früh insgesamt 15 Glockenschläge in den Ohren dröhnen.