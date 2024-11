Wie die“Inflationshaie“ Milliarden scheffelten

Eine klassische Nachwirkung jeder Inflation, die man an den Geschehnissen der 1920er-Jahren gut studieren kann, ist: Das dicke Ende kommt erst nach dem Abflauen der Inflation, denn eine Inflation schiebt wirtschaftliche Probleme immer nach hinten. In Inflationszeiten bleiben Sanierungen und dringende wirtschaftspolitische Reformen aus. Stattdessen flüchtete man immer schon gerne in staatliche Beihilfen, mit dem Ergebnis, dass Firmen oder Banken, die mit staatlichen Beihilfen künstlich am Leben erhalten werden, dann mit Verzögerung umso mehr krachen.