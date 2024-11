Kate am Wochenende bei gleich zwei Terminen dabei!

Die Feierlichkeiten rund um den Remembrance Day am Montag zählen zu den wichtigsten im royalen Kalender. Wie der Palast nun bekannt gab, wird Prinzessin Kate sowohl beim „Festival of Remembrance“ in der Royal Albert Hall am Samstagabend dabei sein, als auch am Sonntag beim „Remembrance Day Service“ am Kriegerdenkmal Cenotaph.