Bombendrohung: Großeinsatz bei Schule in Zeltweg

Ein Großaufgebot der Polizei Steiermark ist derzeit an einer Schule in Zeltweg im Einsatz. Nur wenige Stunden nach einer Bombendrohung in St. Pölten, die einen Polizeieinsatz auslöste, wurde am Freitag auch eine Mittelschule in Zeltweg in der Steiermark evakuiert. „Analog zu den letzten Malen ging eine Drohmail bei der Landespolizeidirektion ein“, berichtet Polizeipressesprecher Sabri Yorgun. Auch der Wortlaut war ein ähnlicher.