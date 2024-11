Schlechter Start war den Falken eine Lehre

Schlechter als mit zwei Niederlagen kann man nicht in eine Saison starten. Den Basketballern der BBU Salzburg ist dies dennoch passiert. Schnell war die Anfangseuphorie verpufft, es schien nach 2023/24 die nächste verkorkste Spielzeit zu werden. Doch die Falken zeigten es den Kritikern. Drei Siege aus den vergangenen drei Partien sprechen Bände. „Wir haben die zwei Spiele am Anfang gebraucht, daraus viel gelernt“, weiß Robert Becker. Doch was genau gelernt? „Füreinander zu spielen, in der Defensive gut zu stehen.“