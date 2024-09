Aufstieg bleibt bei der BBU Salzburg im Hinterkopf

Am Wochenende beginnt das Spiel aufs neue, erfolgt der Auftakt der neuen Zweitliga-Saison. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Natürlich lief noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen, aber wir mussten auch die neuen Spieler integrieren, das dauert einfach, bis man sich findet. Für das erste Spiel sind wir aber bereit“, brennt Kapitän Marko Rakic auf Partie eins. Diese steigt für die Mozartstädter am Sonntag (19) bei Vienna United in der Bundeshauptstadt, der Liga-Startschuss erfolgt aber bereits am Samstag. „Auswärtsspiele in Wien sind immer schwierig, aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt“, ist der Center, der in seine zweite Spielzeit mit dem „C“ auf der Brust geht, optimistisch. „Ich will ein noch besserer Leader werden“, erwartet er von sich selbst, weiter voranzugehen und das Team zu führen.