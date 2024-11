Raimann zurück im Training der Indianapolis Colts

Österreicher als Stammspieler

Raimann hatte nach der Niederlage gegen die Houston Texans Ende Oktober Anzeichen einer Gehirnerschütterung aufgewiesen und in der Folge sämtliche Trainings vergangene Woche ebenso verpasst wie das Match gegen die Minnesota Vikings. Am Mittwoch konnte der Wiener aber wieder voll trainieren. Bekommt er grünes Licht von den Ärzten, dürfte Raimann am Sonntag (19.00 Uhr) gegen die Bills wieder am Platz stehen.