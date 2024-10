NFL: Colts und Raimann kassieren knappe Niederlage

Die Indianapolis Colts haben mit dem österreichischen Football-Export Bernhard Raimann das Division-Duell mit den Houston Texans in der NFL knapp verloren. Das Team des 27-jährigen Wieners kassierte am Sonntag beim 20:23 die vierte Niederlage im achten Saisonspiel. Für die Texans um Quarterback C.J. Stroud war es hingegen der sechste Erfolg, auch beim Saisonauftakt im September war Houston mit einem 29:27 in Indianapolis siegreich geblieben.